Complete Lockdown In Punjab: कोरोना के कारण लगातार बिगड़ते हालात की वजह से पंजाब सरकार ने राज्य में नाइट लॉकडाउन के साथ-साथ वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंद सिंह ने एक अहम बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. Also Read - Corona Virus की भयावह रफ्तार ने फिर डरावनी यादें कर दीं ताजा, Full Lockdown के डर से घर लौट रहे लोग

सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब पूरे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट लॉकडाउन रहेगा. इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. वीकेंक लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार शाम 6 बजे से होगी और यह सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.

मुख्यमंत्री इसके साथ ही प्रदेश की जनता से अपील की कि वे घर पर रहें और सुरक्षित रहें. उन्होंने लोगों से कहा कि जब बेहद जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें. उन्होंने इसके साथ ही लोगों से लॉकडाउन में पूरा सहयोग करने को कहा.

Punjab government imposes daily lockdown from 6pm to 5am till further notice; weekend lockdown from Friday 6pm to Monday 5am pic.twitter.com/YJdjzvOILF

— ANI (@ANI) April 26, 2021