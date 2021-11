BSF Operational Remit: वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Congress Leader Manish Tewari) ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने (BSF Operational Remit) के केंद्र के फैसले को लेकर अपनी ही पार्टी (Congress) की पंजाब सरकार (Punjab Government) को निशाना बनाया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सवाल किया कि केंद्र की अधिसूचना को अब तक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती क्यों नहीं दी गई?Also Read - VIDEO: पूर्व मंत्री को रोकने पर भड़के BJP सांसद बोले- ''आंखें निकाल ली जाएंगी और हाथ काट दिए जाएंगे...''

लोकसभा सदस्य तिवारी ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र की अधिसूचना का विरोध करना एक दिखावा मात्र है? उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘पंजाब में बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मिले अधिकार क्षेत्र से जुड़ी केंद्र की अधिसूचना को करीब एक महीने हो गया है. पंजाब सरकार की ओर से अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना को चुनौती क्यों नहीं दी गई? क्या विरोध सिर्फ एक दिखावा मात्र है?’’ Also Read - नवजोत सिंह सिद्धू सरकार और एजी ऑफिस के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं: एपीएस देओल

It has been close to a month now Central Govt by notification has extended @BSF_India operational remit in Punjab to 50 Kilometres.Why till now notification has not been challenged by @PunjabGovtIndia under Article 131 in Supreme Court of India

Is opposition to it mere tokenism? pic.twitter.com/aYbwmgujii

— Manish Tewari (@ManishTewari) November 8, 2021