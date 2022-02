Punjab Assembly Election 2022: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी इन दिनों अपनी ही पार्टी पर जमकर तंज कस रहे हैं. एक तरफ तो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी सामने साफ दिख रही है. पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से तीन दिन पहले अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि, ”मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में किरायेदार नहीं हैं हम हिस्सेदार हैं. हां, कोई धक्का देकर निकालेगा वो दूसरी बात है. हमने 40 साल अपनी जिंदगी के पार्टी को दिए हैं, हमारे परिवार ने पार्टी के लिए खून बहाया है.”Also Read - UP Assembly Election 2022: आज अखिलेश यादव के लिए करहल में चुनाव प्रचार करेंगे मुलायम सिंह यादव

#WATCH | “Will not leave Congress party but if someone wants to push me out (dhakke mar kar bahar nikalega) of the party that’s a different thing,” Congress leader Manish Tiwari (16.02) pic.twitter.com/5MHAsClCx3

— ANI (@ANI) February 17, 2022