Punjab News: पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने छोड़ी कांग्रेस, BJP का थामा दामन

Punjab News: पंजाब के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व वित्तमंत्री मनप्रीत बादल (Manpreet Badal) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. अपनी नई पारी शुरू करने से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, BJP महासचिव तरुण चुग और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में बादल ने BJP की सदस्यता ग्रहण की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में भारत कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर एक मजबूत देश के रूप में उभरा है.

पंजाब में कांग्रेस की स्थिति पर चिंता जताते हुए बादल ने कहा कि राज्य ‘सो’ रहा है और भाजपा एकमात्र पार्टी है जो वहां की चुनौतियों का समाधान कर सकती है. मनप्रीत बादल के भाजपा में शामिल होने को पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ पहले ही BJP की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं. बादल से जब कांग्रेस छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि कैसे कोई उस पार्टी में रह सकता है जो ‘खुद से ही लड़ाई लड़’ रही है.