Punjab News: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्‍य की आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर‍ जमकर निशाना साधा है. सिद्धू ने राज्‍य में रेत मा‍फिया को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कई अमर्यादित शब्‍द का प्रयोग किया और कहा कि वह तो गपोड़ शंख हैं. लेकिन जब उनसे अपने खिलाफ पंजाब के कांग्रेस अध्‍यक्ष हरीश चौधरी की शिकायत के बारे में पूछा गया तो उस बात पर चुप्‍पी साध ली.

सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए राज्‍य में रेत के बढ़ते दामों का मामला उठाया और माइनिंग माफिया पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि माइनिंग को रोकना इसका हल नहीं है, बल्कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके ही इससे सरकार को पैसे आ सकते हैं.सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल द्वारा रेत माइनिंग से 20 हजार करोड़ रुपये की कमाई होने के दावे पर सवाल उठाया और कहा कि न तो अकाली सरकार और न ही कांग्रेस की सरकार रेत खनन से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा सकी है. सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल के दावे भी झूठ का पुलिंदा ही हैं.

Adhoc & visionless policies of @PunjabGovtIndia reminds one of Muhammad bin Tughluq’s rule. AAP made bold claims, it’s now clear those were empty inside. Punjab’s economy in shambles, headed towards recession, State debt increasing multifold & construction activity at standstill. pic.twitter.com/N4vwpBgyrU

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 3, 2022