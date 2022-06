कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मनसा जिले पहुंचे और दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता से मुलाकात की और मूसेवाला की हत्या पर दुख व्यक्त किया. राज्य पार्टी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर गांधी का स्वागत किया. राहुल सड़क मार्ग से ढाई घंटे की यात्रा के बाद मूसा गांव पहुंचे.Also Read - पंजाब में 27 जून को अपना पहला बजट पेश करेगी AAP सरकार, 24 जून से सत्र होगा शुरू

इससे पहले अभी हाल में ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी. उन्होंने मूसेवाला के पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था. भगवंत मान ने कहा था कि अपराधियों की धड़पकड़ जारी है. जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. Also Read - गैगस्टर लारेंस बिश्नोई ने कहा उसने नहीं दी सलमान खान को धमकी, पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने जताई ये आशंका

#WATCH | Punjab: Congress leader Rahul Gandhi met the family of late singer and party leader Sidhu Moose Wala at their residence in Moosa village, Mansa today.

