चंडीगढ़: पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक जोगिंदर पाल और उनके सुरक्षाकर्मियों ने एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट की, क्योंकि उसने लगभग पांच वर्षो में निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में सवाल किया. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.Also Read - Punjab: भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मिला, एक किलो हेरोइन बरामद

वीडियो में सफेद कुर्ता पहने विधायक पठानकोट जिले के बोहा निर्वाचन क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यो के बारे में बात कर रहे हैं. जब इस बारे में युवाओं ने सार्वजनिक रूप से उन्हें घेर लिया और एक युवक ने पूछा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया है, तो विधायक ने पहले युवक को अपने पास आने के लिए कहा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी. Also Read - Dulhan Ka Dance: दूल्हे के सामने दुल्हन ने किया ऐसा धमाकेदार डांस, लास्ट के स्टेप ने तो हिलाकर रख दिया | देखिए ये Video

I want justice for my son. MLA Pal, police & others thrashed my son after he asked the MLA “What work have you done in our district”: Victim’s mother pic.twitter.com/Tmp4qYKT2Z

