पंजाब: कांग्रेस विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला गया, AAP सरकार पर अपमान का आरोप; सियासी बवाल

चंडीगढ़: पंजाब की सियासत इन दिनों गर्म है. भगवंत मान सरकार राज्य का बजट पेश कर रही है. ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी निशाने साध रही है. विधानसभा में बोलने की कोशिश कर रहे कांग्रेस विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया गया. कांग्रेस का आरोप है कि विधायकों ने कोई अराजकता नहीं की. बजट पर बोलना था, लेकिन अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया.

हंगामा तब हुआ जब पंजाब की आप सरकार विधानसभा में बजट पेश कर रही है. इस दौरान बजट को लेकर विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को बजट को लेकर स्पीच देनी थी. अमरिंदर सिंह राजा का आरोप है कि बोलने के लिए उन्हें सिर्फ ढाई मिनट दिए गए. वह ठीक से बोल भी नहीं पाए, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया. मार्शल्स को भेजा गया और मुझे बाहर निकाल दिया. अन्य कांग्रेस विधायक भी बाहर निकाल दिए गए.

