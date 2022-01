Punjab Election 2022: चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Election 2022) के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने शनिवार को पंजाब में चुनावों के लिए 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब (CM Charanjit Singh Channi to contest from Chamkaur Sahib SC) से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे. सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व (Navjot Singh Sidhu to contest from Amritsar East), रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक और सोनी भी अपने मौजूदा क्षेत्र अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ेंगे.Also Read - BSP चीफ मायावती ने स्‍वामी प्रसाद मौर्या को दिया जवाब, सपा को बताया दलित विरोधी

Congress releases list for candidates on 86 seats in upcoming Punjab polls- CM Charanjit Singh Channi to contest from Chamkaur Sahib SC, State chief Navjot Singh Sidhu to contest from Amritsar East. pic.twitter.com/FV4PSh1Win — ANI (@ANI) January 15, 2022

लिस्ट के अनुसार पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा (Pratap Singh Bajwa) कादियान से चुनाव लड़ेंगे. हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुईं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से पार्टी की उम्मीदवार होंगी. गौरतलब है कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है.