Strike in Punjab: पंजाब में बस से सफर करने वाले लोगों को मंगलवार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हालात आज भी नहीं सुधरने वाले हैं. क्योंकि पेप्सू रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC), पंजाब रोडवेज और पनबस के संविदाकर्मी (Contractual Employees) अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) पर हैं. संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें 12 अक्टूबर को हुई बैठक में राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए वादे के अनुसार नियमित (Regularization of Jobs) किया जाए. मंगलवार की ही बात करें तो राज्य में 90 फीसद बस सेवाएं बाधित रही, क्योंकि संविदाकर्मियों ने बसों को बस स्टैंड से बाहर निकाला ही नहीं. बता दें कि पीआरटीसी 1100 बसों का संचालन करता है और उनमें से सिर्फ 10 फीसद बसें ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलती देखी गईं. ऐसे ही हालत आज और जब तक यह हड़ताल चलेगी, तब तक देखने को मिल सकते हैं.Also Read - Bihar Police Constable Result 2021: सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें चेक

ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए यात्रा के अन्य महंगे साधनों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ेगा. इसमें टैक्सी, ऑटो आदि शामिल हैं. राज्य परिवहन विभाग ने हड़ताल के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य परिवहन को ऐसे अतिरिक्त स्टाफ को फील्ड में उतारने का निर्देश दिया है, जो फिलहाल डेस्क जॉब कर रहे हैं. Also Read - चर्चित पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में हुए शामिल, विवादों को लेकर खूब रहे हैं सुर्खियों में

रोडवेज/पीआरटीसी संविदा कर्मीी यूनियन के उपाध्यक्ष हरकेश सिंह विक्की का कहना है कि सरकारी अधिकारियों ने 12 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में आश्वासन दिया गया था कि 20 दिन के भीतर संविदाकर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. लेकिन दो महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस ओर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है. Also Read - Deaths due to Oxygen Shortage: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ पंजाब में हुई चार मौतें

Contractual employees of Punjab Roadways go on indefinite strike over job regularisation &other issues; Visuals from Ludhiana

"Govt keeps making promises to us but our demands haven't been fulfilled. We'll continue this strike until our demands are met," said a protestor (07.12) pic.twitter.com/rPPmKhjb2I

— ANI (@ANI) December 7, 2021