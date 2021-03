Corona Update Of Punjab: देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए जो साल 2021 में एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले है. वही पंजाब में भी कोरोमा केस में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2587 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए है और 38 लोगों की मौत हुई है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) ने राज्य में कई तरह की पाबंदिया लगा रखी हैं और कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. इसके बावजूद भी कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. Also Read - Lockdown in Punjab! पंजाब में सभी शिक्षण संस्थान बंद, मॉल और सिनेमा घरों को मानना होगा ये आदेश

पंजाब में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले छह महीने में एक दिन में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं. राज्य स्वास्थ विभाग की ओर से जारी किए गए अकड़ो के अनुसार पंजाब में 16,988 मरीजों का इलाज चल रहा है और 1,011 और लोग बिमारी को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं. इसके साथ ही कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,87,198 पर पहुंच गई. संक्रमण के 2,587 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,10,466 हो गई. वहीं इस महामारी से 38 और लोगों की मौत के बाद मृतकों का आकड़ा 6,280 हो गई.

आपकों बता दें कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है. लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, कपूरथला और होशियारपुर में कुथ पाबंदिया लगी हुई है. दुकानों के खुलने व लोगों के घूमने फिरने पर भी सख्ती जारी रहेगी.