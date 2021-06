Coronavirus Delta Plus Varient: देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी देश उबर ही रहा है कि तीसरी लहर की आहट से लोगों में खौफ है. दरअसल कोरोना के म्यूटेट वेरिएंट डेल्टा प्लस के मामले अब देश में बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल अबतक इन राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले देखने को मिले थे. लेकिन अब इस वेरिएंट ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है क्योंकि पंजाब में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला मिला है. Also Read - Coronavirus Cases In India: 1 दिन में कोरोना से 51 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित, 1,329 लोगों की मौत

पंजाब में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट

कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे पंजाब में भी अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है. यहां डेल्टा प्लस का मामला सामने आया है, कई अन्य सैंपलों को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक शख्स की मौत भी हो चुकी है. वहीं मध्य प्रदेश में अबतक डेल्टा प्लस के 7 मामले सामने आ चुके हैं.

बता दें कि महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 7, केरल और तमिलनाडु में 3-3 कर्नाटक में 2, पंजाब और जम्मू में 1-1 डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं. एक तरफ डॉक्टरों द्वारा तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट को तीसरी लहर का संभावित कारण भी समझा जा सकता है.