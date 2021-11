Dearness Allowance in Punjab: दिवाली (Diwali 2021) से ठीक पहले पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा दिवाली गिफ्ट (Diwali Gift) दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों (Punjab State government employees) के महंगाई भत्ते यानी Dearness Allowance (DA) में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi) ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 11% की बढ़ोतरी की घोषणा की है.” मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कर्मचारियों के डीए के भुगतान के लिए हर महीने 440 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कुल 14 फीसदी डीए का 11 फीसदी डीए किश्तों में जारी किया जाएगा.Also Read - Income Tax Raid In Punjab: आयकर विभाग ने चलाया पंजाब में तलाशी और जब्ती अभियान, समूह पर है 90 करोड़ के गबन का आरोप

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब में बिजली दरों में तीन रुपये प्रति यूनिट की कटौती की गई है. नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी. आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए, चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है कि लोग सस्ती बिजली चाहते थे, न कि मुफ्त बिजली. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 40 हजार बेसिक पर Gratuity में होगा 1 लाख का फायदा

[Live] Announcing a Historic Decision for the Welfare, Progress and Prosperity for the People of Punjab, during a Press Conference at Punjab Civil Secretariat, Chandigarh. https://t.co/vBmNaN5P6I

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 1, 2021