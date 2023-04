पंजाब के होशियारपुर जिले ट्रक की चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गई. डीएसपी दलजीत सिंह खाख ने बताया कि गढ़शंकर क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गयी. घटना तब हुई जब वे गढ़शंकर उपमंडल में चरण छो गंगा खुरालगढ़ साहिब जा रहे थे.

Punjab | Eight people were killed after being run over by a truck in the Garhshankar area of the Hoshiarpur district. The incident took place when they were going to Charan Choh Ganga Khuralgarh Sahib in Garhshankar sub-division: DSP Daljit Singh Khakh pic.twitter.com/wk4f7Yv2NM — ANI (@ANI) April 13, 2023