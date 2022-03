Punjab: पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (Punjab Assembly Elections 2022) की वोटिंग के बाद हुए एग्‍ज‍िट पोल (Exit Poll) के आए संभावित नतीजों में आम आदमी पार्टी को राज्‍य में बहुमत मिलने की बात कही गई है. इन संभावनाओं को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज मंगलवार को कहा कि एग्‍जिट पोल हकीकत से बहुत दूर हैं और आप कहीं भी जमीन पर मौजूद नहीं रही. कांग्रेस अच्‍छे बहुमत से आ रही है. मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहां अपनी सरकार बना लेंगे.Also Read - काउंटिंग से पहले अखिलेश यादव का EVM को लेकर बड़ा आरोप - Exit Polls के बारे में कही यह बात

