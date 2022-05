मोहाली में सोमवार देर रात पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में एक धमाका हुआ है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि अब तक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं.Also Read - BJP नेता Tajinder Pal Bagga को राहत, देर रात हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Punjab | A blast occurred outside the Intelligence Department building of Punjab Police in Mohali. The police have cordoned off the area around the office. pic.twitter.com/5sOPC7yJrP

— ANI (@ANI) May 9, 2022