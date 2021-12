Kangana Ranaut: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आज पंजाब में हैं. यहां किसानों ने कंगना रनौत के बयानों का विरोध करते हुए उनकी कार रोक ली. कंगना को महिला किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा. पुलिस ने यहां से कंगना को बाहर निकाला. जिस समय किसान एकत्रित हुए तब कंगना कार में ही थीं. कंगना ने कार का शीशा नीचे करते हुए किसानों से कुछ बात भी. पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने कंगना को बाहर निकाला. कंगना रनौत ने भीड़ में से निकलने के बाद कहा कि रोपड़ के पास मेरी कार को रोका गया. यहां कुछ लोगों की भीड़ ने मेरी कार को रोक लिया. अगर पुलिस मौके न होती तो भीड़ मेरी लिंचिंग कर सकती थी. इन लोगों को शर्म आनी चाहिए.Also Read - Farmers Protest: क्या खत्म हो जाएगा आंदोलन? सरकार ने MSP और दूसरी मांग पर चर्चा के लिए किसान नेताओं से मांगे 5 नाम

Kangana Ranaut ने Instagram पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि हिमाचल से मैं पंजाब पहुंची हूं, लेकिन आने पर भीड़ ने जो खुद को किसान कह रहे हैं, ने मेरी कार को घेर लिया है और हमला किया. यहां इतनी पुलिस होने के बाद भी ये लोग कार को नहीं निकलने दे रहे हैं. ये देश में क्या हो रहा है. ये अविश्वसनीय है. कंगना ने यहां कुछ महिलाओं से बात भी की, जिसमें वह महिलाओं के गाल पर हाथ रखे नज़र आ रही हैं. इसके बाद आये एक वीडियो में कंगना ने कहा कि मैं वहाँ से निकल गई हूं, जिन लोगों ने मेरी मदद की, उन्हें धन्यवाद. पंजाब पुलिस को धन्यवाद.

Punjab | Farmers stopped actor Kangana Ranaut’s car near Ropar & protested against her over her statements on farmers protest

“If the police personnel were not present here, lynching would’ve happened, shame on these people,” says Kangana Ranaut pic.twitter.com/Rd37EQfpfT

— ANI (@ANI) December 3, 2021