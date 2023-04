पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज तड़के हुई फायरिंग में चार सैनिकों की मौत हो गई है. फायरिंग सुबह चार बजकर 35 मिनट पर हुई. फायरिंग में कुछ लोग घायल भी हुए हैं. इस वारदात के बाद स्टेशन क्विक रिएक्शन टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और इलाके को सील कर दिया गया है. सर्च ऑपरेशन जारी है. यह घटना आतंकी है या नहीं अभी इस बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है.

सूत्रों के मुताबिक हमलावर सादे कपड़े में था. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि इस बात की संभावना काफी कम है कि यह आतंकी घटना है. फायरिंग की वजह अभी साफ नहीं है.