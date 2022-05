पंजाब के मानसा जिले में रविवार शाम मशहूर पंजाबी गायक (Punjabi Singer) और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना से एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी. इस बीच खबर है कि मूसे वाला की हत्या मामले में उत्तराखंड (Uttarakhand) से छह संदिग्ध पकड़े गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस एक गाड़ी का पीछा करते हुए देहरादून पहुंची थी. उत्तराखंड पुलिस की मदद से गाड़ी को देहरादून के नया गांव चौकी के पास रोका गया. गाड़ी में पांच लोग सवार थे. पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के शूटर होने का शक है. पंजाब पुलिस पांचों संदिग्धों को पंजाब ला रही है.Also Read - बेटे पर मेरे सामने हुई अंधाधुंध फायरिंग; सिद्धू मूसेवाला के साथ आखिरी पलों में क्या-क्या हुआ, पिता ने बताया

Following a joint operation with Uttarakhand STF and Punjab STF, Punjab Police has detained 6 people from Dehradun's Peliyon Police Chowki area in connection with Punjabi singer Sidhu Moose Wala's murder: Special Task Force Sources

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 30, 2022