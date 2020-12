Former Punjab CM Parkash Singh Badal returns Padma Vibhushan to protest “the betrayal of the farmers by govt of India”: पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता प्रकाश सिंह बादल ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए पद्म विभूषण पुरस्‍कार लौटा दिया है. उन्‍हें इस संबंध में राष्‍ट्रपति को पत्र लिखा है. Also Read - Captain Amarinder Singh Meets Amit Shah: शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा- ऐसी कोई चीज नहीं जिसे सुलझाया न जा सके

पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने यह कदम तब उठाया है, जब गुरुवार को दिल्‍ली में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और सरकार के बीच बात हुई है. जब किसान नेताओं और सरकार के मंत्र‍ियों के बीच मीटिंग चल रही थी, तब यह खबर सामने आई है. Also Read - Farmers Protest on Delhi Noida Link Road: एक तरफ से खुला दिल्ली-नोएडा लिंक रोड, सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी

बता दें कि बीते 8 दिन से किसान केंद्र सरकार के तीन कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन करने में लगते हुए हैं.

गौरतलब है कि यूपी में शामिल रही शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र की मोदी सरकार से किसानों संबंधित बिलों के विरोध में अपना समर्थन वापस ले ले लिया था. मोदी सरकार में मंत्री रहीं बादल की बहू हरसिमरत कौर ने भी अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था.