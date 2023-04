पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव से बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती

पंजाब में लुधियाना के गियासपुरा इलाके में गैस रिसाव से 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. मौके पर स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम पहुंची है.

#WATCH | Punjab: Nine dead, 11 hospitalised in an incident of gas leak in Giaspura area of Ludhiana. Visuals from the spot as local administration and medical team reach the spot. Local officials say that the area has been cordoned off. pic.twitter.com/moDPTVG8XS — ANI (@ANI) April 30, 2023