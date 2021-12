Golden Temple News: पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में शनिवार को कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश के बाद भीड़ ने एक शख्स की पीट पीटकर हत्या कर दी. स्वर्ण मंदिर में हुए बेदअदबी मामले की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) करेगी. पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए रविवार को SIT का गठन किया. रिपोर्ट के मुताबिक SIT की अगुवाई अमृतसर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (कानून और व्यवस्था) करेंगे. SIT दो दिनों में घटना पर अपनी रिपोर्ट देगी.Also Read - पंजाब: स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश, मारे गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने शनिवार को बताया कि शख्स को गुस्साए भक्तों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, जब उसने स्वर्ण मंदिर में कथित तौर पर बेअदबी करने का प्रयास किया था. यह घटना उस समय हुई जब वह व्यक्ति पवित्र स्थल पर सुनहरी ग्रिल फांदकर तलवार उठाने के बाद उस स्थान के पास पहुंच गया जहां सिख ग्रंथी पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा था. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) कार्यबल के सदस्यों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया. जब उसे एसजीपीसी कार्यालय ले जाया जा रहा था तब गुस्साई भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. Also Read - Punjab News: श्री दरबार साहिब के बाद अब कपूरथला में भी बेअदबी की वारदात, ग्रामीणों ने आरोपित को पीट-पीटकर मार डाला

#WATCH Punjab CM Charanjit Singh Channi visits Golden Temple in Amritsar

Punjab government has constituted SIT to probe sacrilege attempt at the Golden Temple pic.twitter.com/gMXmBNPPFY

— ANI (@ANI) December 19, 2021