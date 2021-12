Good News For Asha And Mid-Day Meal workers: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी (Charanjit Channi) ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने आशा और मध्याह्न् भोजन (Mid-Day Meal) कर्मियों को नए साल के तोहफे के रूप में 124.25 करोड़ रुपये का बोनस देने का ऐलान किया. उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं (Asha workers) के लिए पहले मिली प्रोत्साहन राशि के मुकाबले 2,500 रुपये का एक निश्चित मासिक भत्ता देने की घोषणा भी की. राज्य के खजाने की लागत 60 करोड़ रुपये है. इस कदम से लगभग 22,000 आशा कार्यकर्ताओं (Good News For Asha workers) को फायदा होगा. वे अब 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा के भी हकदार होंगे, जो राज्य द्वारा नि:शुल्क किया जाएगा, ताकि उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रामक रोग की चपेट में आने पर संभावित जोखिम के खिलाफ कवर किया जा सके.Also Read - PM Modi Haldwani Visit: पीएम ने 17,500 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

इसी तरह, 19,700 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले लगभग 42,500 Mid-Day Meal कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए चन्नी ने उनके निर्धारित भत्ते को 2,200 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर 64.25 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

इसके अलावा चन्नी ने यह भी घोषणा की कि राज्यभर में काम करने वाली सभी आशा कार्यकर्ता और Mid-Day Meal कर्मचारी अब नियमित आधार पर अन्य महिला सरकारी कर्मचारियों की तरह पूर्ण मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी. उन्होंने घोषणा की कि सभी आशा कार्यकर्ताओं और Mid-Day Meal कर्मियों को अब 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा हुआ निश्चित भत्ता मिलेगा और भविष्य में उन्हें ये भत्ते 10 महीने के बजाय 12 महीने के लिए मिलेंगे.

रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में एकत्रित आशा और Mid-Day Meal कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक ने समाज में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्हें समान हक देने की जरूरत पर जोर दिया था.

(इनपुट: IANS)