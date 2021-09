Punjab News: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालांकि तीसरी लहर की आशंका की वजह से तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं. देश में वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर से चल रहा है. भारत में फिलहाल तीन तरह का टीका 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है. इन सबके बीच पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी सख्ती का ऐलान किया है.Also Read - Co-Win ने जारी किया नया API, अब आसानी ले पता लग जाएगा किसने टीका लगवाया किस ने नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की कि स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर अगर 15 सितंबर तक राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोविड रोधी टीके की पहली खुराक भी नहीं ली होगी, तो उन्हें अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा. एक आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह कड़ा फैसला इसलिए लिया है ताकि लोगों को महामारी से बचाया जा सके. इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जा सके कि टीका लगवा चुके लोग टीका नहीं लगवाने वाले लोगों की वजह से संक्रमित न हों.

Punjab government employees failing to take even the first dose of #COVID19 vaccine for any reason other than medical will be compulsorily sent on leave after September 15: Chief Minister's Office (CMO) pic.twitter.com/zREvZWzxG8

— ANI (@ANI) September 10, 2021