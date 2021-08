Punjab Update: पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही सियासी जंग को लेकर आज प्रभारी महाससचिव हरीश रावत ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की है. इस मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा-”मैंने उन्हें पंजाब की स्थिति की जानकारी दी, जिसकी जानकारी मैं पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुका हूं. हमारे सब लोग चुनाव के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.”Also Read - 'अल्पमत में है कांग्रेस', विपक्ष ने कहा- विधानसभा में बहुमत साबित करे पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार

राहुल गांधी से मिलने के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, मैंने उन्हें (राहुल गांधी) पंजाब की स्थिति की जानकारी दी जिसकी जानकारी मैं पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुका हूं. हमारे सब लोग चुनाव के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

I will go to Punjab in a day or two. I will definitely meet CM Captain Amarinder Singh and PCC chief Navjot Singh Sidhu: Punjab Congress in-charge Harish Rawat

राहुल गांधी से मुलाकात से पहले रावत ने कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. इसके बाद हरीश रावत ने कहा- मैंने अपनी बात उनके (सोनिया गांधी) सामने रख दी है, उनके मार्गदर्शन का अनुसरण होगा. बीजेपी अपना घर देखे, हम अपना घर संभालने के लिए सक्षम हैं.

I had a very short meeting with Rahul Gandhi, I had briefed him about whatever the situation is in Punjab. I have already briefed the Congress president. Nothing more than this: Punjab Congress in-charge Harish Rawat after meeting with party leader Rahul Gandhi, in Delhi pic.twitter.com/FoUQRK241W

