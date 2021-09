Navjot Singh Sidhu Resigns: पंजाब कांग्रेस प्रमुख पद से नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने इस्तीफा दे दिया है. कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को पत्र लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह जानकारी दी. सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने भी ट्वीट किया.Also Read - Navjot Sidhu ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, लिखा- 'चरित्र के पतन की शुरुआत समझौते से होती है और मैं...'

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, 'मैंने आपसे कहा था…वह स्थिर व्यक्ति नहीं है और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है.

I told you so…he is not a stable man and not fit for the border state of punjab.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 28, 2021