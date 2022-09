चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी.मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि के दौरान दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई.चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है.Also Read - किसान नेताओं पर भड़के हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, eNam Portal को लेकर कही ये बात

Haryana | Severe waterlogging in several parts of Ambala amid incessant heavy rainfall pic.twitter.com/5Htop3OS5K

— ANI (@ANI) September 25, 2022