Punjab, CM Charanjit Singh Channi, security threat, PM Modi, PM’s security breach: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) के पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक (PM’s security breach) के मुद्दे पर पंजाब के मुख्‍यमंत्री (Punjab CM)चरणजीत सिंह चन्‍नी (Charanjit Singh Channi) सफाई देते हुए एक बार फि‍र विवादास्‍पद बयान दे डाला है. इस वीडियो में सीएम चन्‍नी जहां अपने हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बयान में तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. पीएम सुरक्षा के मामले में मुख्‍यमंत्री चन्‍नी ने कहा, मैं कहते-कहते थक गया हूं कि क्‍या सिक्‍योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी. मैं महामृत्‍युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई. चन्‍नी ने कहा प्रधानमंत्री जी पंजाब में आकर आपको कोई खतरा हो ही नहीं सकता. कोई लड़ाई, दुर्घटना, घटना यहां नहीं हुई.Also Read - PM's security breach: ex-IPS किरण बेदी ने इन सीनियर अफसरों की गैरमौजूदगी को बताया पहली चूक

“I am tired of asking, what security threat was there PM Ji? There were no protestors within 1 km range of the Prime Minister, there were 6000 security personnel, IB, and SPG for PM’s security. What danger could have been?”: Punjab CM Charanjit Singh Channi pic.twitter.com/VsGgN2vIcO

— ANI (@ANI) January 8, 2022