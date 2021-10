Punjab CM Charanjit Singh Channi strongly oppose & condemn GoI’s decision to expand the BSF’s jurisdiction to 50 km inside the Punjab territory : पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab Chief Minister) चरनजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने आज सोमवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार (Modi Govt) के उस फैसले के कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया है, जिसमें बीएसफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के दायरे में तलाशी लेने और गिरफ्तारी का अधिकार बढ़ाया गया है.Also Read - Sindhu Border Lynching Case: सोनीपत कोर्ट ने तीन आरोपियों को 6 दिन की पुलिस कस्‍टडी में भेजा

Punjab CM ने कहा, "मैं पंजाब क्षेत्र के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किमी तक अतार्किक रूप से वि‍स्तारित करने के भारत सरकार के सत्तावादी फैसले का कड़ा विरोध और निंदा करता हूं. इस एकतरफा कार्रवाई से पंजाब के लोग काफी आहत हैं. यह मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक और संघीय विरोधी फैसला है."

I strongly oppose & condemn GoI’s authoritarian decision to illogically expand the BSF’s jurisdiction to 50 km inside the Punjab territory. People of Punjab are greatly offended by this unilateral action. This is an anti-democratic & anti-federal decision by Modi Govt: Punjab CM pic.twitter.com/mnQbYH93aQ

