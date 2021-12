चंडीगढ़ : पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu) अपने बेबाक बोलों के लिए जाने जाते हैं. वह अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से भी गुरेज नहीं करते. शायराना अंदाज में बातें करना और अपनी बात को मजबूती से रखना नवजोत सिंह सिद्धू को अच्छे से आता है. इस बार वह रविवार को दिए अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बयान में सिद्धू ने कहा, वह चुनाव जीतने के लिए कभी भी ‘शो पीस’ नहीं बनेंगे और सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों से कभी झूठ नहीं बोलेंगे. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई कहे कि मैं जिम्मेदारी लूं और सरकार बनाऊं, फिर सरकार बनने के बाद देखूं कि यहां रेत माफिया का राज चल रहा है, 200 रुपये की शराब 1000 रुपये में बेची जा रही है या केबल नेटवर्क की मोनोपॉली चल रही है, तो मैं पंजाब को धोखा नहीं दूंगा (I will not ditch Punjab). मैं उन्हें छोड़ दूंगा (I will leave them).’Also Read - मेरी मस्जिद शहीद हो गई, क्‍या सपा, बसपा, कांग्रेस ने कुछ कहा? उन्‍होंने आंखें मूंद लीं: असदुद्दीन ओवैसी

क्रिकेट के मैदान पर जलवे दिखाने के बाद वह राजनीति में आए और भाजपा का दामन थामा. बाद में बीजेपी (BJP) छोड़कर कांग्रेस में आए तो उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कोई पद नहीं मांगा है, बल्कि हमेशा पंजाब का कल्याण ही चाहा है.'

जब नवजोत सिंह सिद्धू से पूछा गया कि अगर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को एक बार फिर से जीत मिलती है तो क्या उन्हें पार्टी मुख्यमंत्री पद से सम्मानित कर सकती है? इस पर सिद्धू ने कहा, 'न तो मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा है और न ही कभी ऐसा करूंगा. मैंने कभी लोगों से वोट भी नहीं मांगे हैं.' दरअसल सिद्धू ने चंडीगढ़ में आयोजित एक सार्वजनिक परिचर्चा 'बोलदा पंजाब' में अपनी यह बेबाक राय रखी.

सिद्धू ने कहा, ‘जिम्मेदारी आपको बेहतर या कड़वा बनाती है. मुझे कड़वा अनुभव है. पंजाब में मेरी तीन सरकारों को बनाने में भूमिका रही है. मैं प्रचार कर रहा था. लेकिन इस व्यवस्था में एक अच्छे व्यक्ति को ‘शो पीस’ बना दिया जाता है. उसे बस चुनाव जीतने के लिए रखा जाता है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं कभी ‘शो पीस’ नहीं बनूंगा… मैं सत्ता में आने के लिए पंजाब के लोगों से कभी झूठ भी नहीं बोलूंगा. क्या कोई कह सकता है कि मैंने कभी झूठ बोला है. चूंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है.’ सिद्धू ने कहा कि वह कांग्रेस नेताओं-राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति समर्पित हैं.

उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी काम देगी, वह उसे करेंगे और पंजाब के लोगों को कभी धोखा नहीं देंगे.

(इनपुट – पीटीआई)