चंडीगढ़: पंजाब के अमृतसर में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास अटारी-बचीविंड रोड पर पड़े एक बैग में रखा गया एक आईईडी और कुछ भारतीय नोट शुक्रवार को मिले. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले मादक पदार्थ और विस्फोटकों के बारे में एक विशिष्ट सूचना के आधार पर एक तलाशी अभियान शुरू किया और बैग बरामद किया.Also Read - गाजीपुर फूल मंडी में IED मिलने के मामले में केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने कहा- आतंकी घटना लगती है

यह बरामदगी ऐसे समय हुई है, जब राष्ट्रीय राजधानी के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग के अंदर आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट वाला एक आईईडी मिला. अमृतसर में आईईडी बरामद होने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. मौके पर मौजूद एसटीएफ के सहायक महानिरीक्षक रशपाल सिंह ने फोन पर कहा, ”…5 किलोग्राम वजनी आईईडी… अटारी-बचीविंड रोड पर एक बैग में मिला. कुछ भारतीय नोट भी मिले हैं. उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों और बम निरोधक दस्ते के सदस्यों को घटनास्थल पर बुलाया गया है और आगे की जांच जारी है. Also Read - IED in Ghazipur Flower Market: गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी में कराया गया नियंत्रित ब्लास्ट

IED consignment weighing 5 Kg approximately which includes 2.7 Kg RDX recovered by STF from Gharinda area in Amritsar just 2.5 Km from the international border: Viresh Kumar, DGP Punjab Police https://t.co/ELgIOam9rk

— ANI (@ANI) January 14, 2022