Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu News: पंजाब कांग्रेस में तनाव के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को यह कहा है कि अगर आप मुझ निर्णय नहीं लेने देते हो, मैं किसी को छोडूंगा नहीं…(ईंट से ईंट बजा दूंगा) …” पंजाब कांग्रेस प्रमुख सिद्धू का आज शुक्रवार को यह बयान तब आया है, जब कश्‍मीर पर सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर विवादों में आए उनके सलाहकार मलविंदर सिंह ने अपनी जिम्‍मेदारी छोड़ दी है.Also Read - मलविंदर सिंह माली ने पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू के सलाहकार की जिम्‍मेदारी से खुद को किया अलग

#WATCH:”… If you don’t let me take decisions, I won’t spare… (ent se ent baja dunga)…”: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/1KeMuPBlZy

— ANI (@ANI) August 27, 2021