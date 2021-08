Indian Railways/IRCTC: पंजाब में गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से रेल यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है. पिछले चार दिनों से प्रतिदिन औसतन सौ से अधिक ट्रेनें इस रूट पर प्रभावित हुई हैं और आज भी मंगलवार को 27 से ज्यादा रेलगाड़ियां कैंसिल की गई हैं. इस रूट में ट्रेनों का संचालन बेपटरी होने से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले लगातार टिकट कैंसिल कराने को मजबूर हैं. रेलवे को भी यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने के एवज में 53.65 लाख रुपये वापस करने पड़े हैं.Also Read - IRCTC/Indian Railways: रेलवे ने रद्द कीं 19 ट्रेनें, कई राज्यों के यात्रियों को होगी परेशानी

आज भी 27 ट्रेनें की गईं हैं कैंसिल Also Read - IRCTC/Indian Railways: रेलवे ने जम्मूतवी राजधानी समेत कई ट्रेनें कर दी हैं कैंसिल, ये है वजह, देखें रद की गई ट्रेनों की सूची

रेलवे ने 24 अगस्त के लिए 27 ट्रेनों को निरस्त रखने का निर्णय लिया है.मंगलवार को गाड़ी संख्या 02422, जम्मू तवी-अजमेर स्पेशल, गाड़ी संख्या 09612 अमृतसर-अजमेर स्पेशल, जम्मू-नई दिल्ली-जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली-अमृतसर-नई दिल्ली, हावड़ा-अमृतसर-हावड़ा, लुधियाना-अंबाला-लुधियाना, लुधियाना लिंक एक्सप्रेस समेत 27 ट्रेन निरस्त कर दी गई हैं. वहीं 25 ट्रेन अपने नियत स्टेशन से नहीं संचालित होंगी, जिसकी वजह से रास्ते में ही मुसाफिरों को अन्य यातायात के संसाधन से तय करना पड़ेगा. Also Read - Indian Railways: भारतीय रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, अब आप घर बैठे ही कर सकते हैं यह काम

नादर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गोयल ने बताया कि 18 अगस्त से अभी तक कुल 368 ट्रेन किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित हुईं हैं जिसमें 215 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं हैं, इस वजह से यात्रियों को भी बेहद परेशानी हो रही है. पंजाब सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए.

So far, we’ve cancelled/diverted/short terminated/short originated 368 trains; 215 trains cancelled. We hope Punjab govt will talk to the farmers & clear the section: Ashutosh Gangal, GM Northern Railway on train services affected due to sugarcane farmers agitation in Jalandhar pic.twitter.com/KH3psQqnSY

— ANI (@ANI) August 24, 2021