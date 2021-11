Kartarpur Sahib Corridor Re-Open: करतारपुर कोरिडोर आज 20 महाने श्रद्धालुओं के लिए खुल रहा है. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में सरकार के इस फैसले को लेकर खुशी है. एक स्थानीय व्यक्ति त्रिलोचन सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब में अरदास करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.Also Read - ममता बनर्जी अगले हफ्ते जा सकती हैं दिल्ली, इन मुद्दे को लेकर PM मोदी से करेंगी मुलाकात

Punjab: Ahead of the reopening of Kartarpur Corridor, which is scheduled for today, locals welcome government's move to resume operations.

"It's a welcome step. People have been eagerly waiting to offer prayers at the shrine (Gurdwara Darbar Sahib)," says Triclochan Singh pic.twitter.com/kP3UxBMV2A

— ANI (@ANI) November 17, 2021