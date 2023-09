'जय हिंद पापा'... 6 साल के मासूम ने सेना की वर्दी में कर्नल मनप्रीत को दी अंतिम विदाई, 'भारत माता की जय' से गूंज उठा इलाका | VIDEO

‘जय हिन्द पापा’…यह शब्द हैं कर्नल मनप्रीत सिंह (Col Manpreet Singh) के छह साल के बेटे कबीर के जिसने सेना की वर्दी पहनकर शहीद पिता को अंतिम विदाई दी. कश्मीर घाटी में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह का शुक्रवार को पंजाब के मोहाली जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया. कर्नल सिंह के भरौंजियन गांव स्थित घर में सुबह से ही शोक मनाने वालों का तांता लगा जो उनकी गमगीन पत्नी, मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान सेना के एक अधिकारी को कबीर को गोद में लिए हुए देखा गया, जबकि परिवार और अन्य लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे. एक रिश्तेदार ने उनकी 2 साल की बेटी बन्नी को गोद में ले रखा था.

VIDEO | 6-year-old Kabir, the son of Colonel Manpreet Singh who sacrificed his life during the Anantnag encounter, salutes before the mortal remains of his father in Haryana's Panchkula.

Colonel Manpreet Singh's mortal remains are being laid to rest in Mohali's Mullanpur. pic.twitter.com/x0p0k9tfrJ

