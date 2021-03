Lockdown Return In Punjab And Maharashtra: देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन के बाद अब पंजाब में भी प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए सख्ती दिखाई जा रही है. ऐसे में अब पंजाब में भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. पंजाब के कुछ इलाकों जैसे मोहाली (Night Curfew in Mohali) और फतेहगढ़ साहिब (Night Curfew In Fatehgarh Sahib) में आज से नाइट कर्फ्यू की घोषमणा कर दी गई है. यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. Also Read - MPSC Exam 2021 Latest Updates: अब कब होगी MPSC परीक्षा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी बड़ी जानकारी

बता दें कि देश में शुक्रवार के दिन संक्रमण के 23,000 से अधिक मामले सामेने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 117 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में पंजाब में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. Also Read - कोरोना पॉजिटिव हुए भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान छेत्री; ट्वीट कर फैंस को दी जानकारी

वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिली है, इस कारण वहां भी कुछ प्रमुख जगहों पर लाकडाउन (Lockdown in Maharashtra) और नाईट कर्फ्यू (Night Curfew In Maharashtra) लागू किया गया है. नागपुर और अकोला में लॉकडाउन (Lockdown In Nagpur and Akola) लागू कर दी गई है. वहीं पुणे में रात 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू (Night Curfew In Pune) लागू रहेगा. महाराष्ट्र के परभानी जिले (Lockdown In Parbhani) में भी लॉकाडाउन लागू कर दिया गया है. Also Read - MPSC Exam Latest News: MPSC की परीक्षा रद्द होने पर राज्य के कई शहरों में हंगामा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी