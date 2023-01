Hindi Punjab

Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2023 result: डेराबस्सी के द्वारका दास ने जीते 5 करोड़ रुपये, कही ये बात

पंजाब में लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर लॉटरी 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है और डेराबस्सी के द्वारका दास ने पहला पुरस्कार 5 करोड़ रुपये जीत लिए हैं. वे पूरी रकम अपने दोनों बेटों में बांट देंगे और कुछ रकम डेरा को दे देंगे.

Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2023 result: पंजाब के डेराबस्सी में एक 88 वर्षीय व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपये की लॉटरी का इनाम जीता है. सहायक लॉटरी निदेशक, करम सिंह ने बताया कि पंजाब राज्य लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी 2023 के परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए गए. डेराबस्सी के द्वारका दास ने 5 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीता है. उन्होंने बताया कि लॉटरी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 30 प्रतिशत टैक्स काटकर पूरी राशि उनको दी जाएगी.

पांच करोड़ का पहला इनाम जीतने वाले महंत द्वारका दास के पुत्र नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं. द्वारिका दास ने कहा कि मैं पिछले 35-40 सालों से लॉटरी खरीद रहा हूं, लेकिन इस बार जीत गया. द्वारिका दास ने कहा कि जीत की रकम अपने दोनों बेटों और अपने ‘डेरा’ में बांट दूंगा.

नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मेरे पिता महंत द्वारका दास ने मेरे भतीजे को लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे. अब वे इस पुरस्कार को जीत गये हैं और हम खुशी महसूस कर रहे हैं.

पंजाब में लोहड़ी मकर संक्रांति के अवसर पर ये बम्पर लॉटरी 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 5 करोड़ रखी गई थी.