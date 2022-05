Ludhiana Court Blast case: पंजाब के लुधियाना कोर्ट ब्‍लास्‍ट केस के मुख्‍य आरोपी को एसटीएफ की टीम ने मुख्‍य आरोपी को अरेस्‍ट कर लिया है. लुधियाना शहर की जिला अदालत में यह ब्‍लास्‍ट 23 दिसंबर, 2021 को किया गया. इसमें आरोपियों ने आईईडी का उपयोग किया था और यह आईईडी पाकिस्‍तान की खुफिया एजेंसी की मदद से ड्रोन के जरिए तस्‍करी कर पंजाब लाई गई थी और फिर विस्‍फोट किया गया था..बता दें कि साल लुधियाना जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने कल शुक्रवार को एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.Also Read - क्या जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था? एनआईए करेगी इस दावे की जांच

Ludhiana Court Blast case | “Main accused arrested by STF team of Border Range. IED used in the blast was trafficked through a drone backed by ISI. Operation was conducted in coordination with Central Agency,” tweets DGP Punjab Police pic.twitter.com/2XQDpXu2nv

— ANI (@ANI) May 21, 2022