Ludhiana Court Blast Update:पंजाब के लुधियाना में जिला कोर्ट में हुए ब्‍लास्‍ट की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की एक टीम आज गुरुवार को रात को घटनास्‍थल पर पहुंची है. बता दें कि आज पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उसने प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के बारे में भी सूचित करने को कहा है. राज्‍य के ड‍िप्‍टी सीएम ने पाकिस्‍तान की ओर इशारा क‍िया है.Also Read - Ludhiana Court Blast: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, सीएम का बड़ा बयान

Punjab| One person was killed & 6 others sustained injuries in an explosion at the district court complex in Ludhiana district court today. According to preliminary investigation, the deceased is the prime suspect of the blast: Ludhiana police commissioner Gurpreet Singh Bhullar pic.twitter.com/R83dZcFSFH

— ANI (@ANI) December 23, 2021