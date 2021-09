Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सदस्य (MP) संजय सिंह (Sanjay Singh)के खिलाफ लुधियाना की एक अदालत (Ludiana Court) ने गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया है और कहा है कि वो जहां भी हों, उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए. बता दें कि. यह वारंट पूर्व मंत्री और अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (SAD Leader Bikram Majithia) की ओर से दायर मानहानि मामले में जारी किया गया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद संजय सिंह के अदालत में पेश नहीं होने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वांरट जारी करने के आदेश दिए हैं.Also Read - इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी, मंत्री स्मृति ईरानी की छवि धूमिल करने का केस

सोमवार, 6 सितंबर को मानहानि के इस मामले में संजय सिंह को पेश होना था और सीनियर अकाली नेता महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल का क्रास एग्जामिनेशन होना था. जिसमें संजय सिंह के कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके वकीलों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि वह पेश नहीं हो सकते हैं. जिसके बाद अदालत ने उनका बेल बांड रद कर दिया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है.

Punjab: Ludhiana court issued arrest warrant against AAP MP Sanjay Singh in defamation case filed by SAD leader Bikram Majithia

He didn’t appear before the court on Monday. Court directed police to arrest &present him before it before Sept 17: Majithia’s lawyer Daman Deep(6.09) pic.twitter.com/c2BXriPdZo

