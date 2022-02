Punjab Assembly Election 2022: पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक्ट्रेस माही गिल (Mahie Gill) और पंजाबी एक्टर-सिंगर हॉबी धालीवाल (Punjabi Actor Hobby Dhaliwal) भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गये. चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar), केंद्रीय मंत्री, पंजाब BJP प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत और दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में फिल्म जगत की दोनों हस्तियों ने बीजेपी का दामन थामा.Also Read - बिजनौर से वर्चुअल रैली में बोले PM मोदी, 'नकली समाजवादी अपनी और करीबियों की प्यास बुझाते रहे'

Chandigarh | Bollywood and Punjabi actress Mahie Gill & Punjabi actor-singer Hobby Dhaliwal join BJP in the presence of Haryana CM Manohar Lal Khattar, Union Minister-Punjab BJP incharge Gajendra Singh Shekhawat and Punjab BJP in-charge Dushyant Gautam. pic.twitter.com/6pkwSZhTQL

— ANI (@ANI) February 7, 2022