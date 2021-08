मलविंदर सिंह माली ने विवादित सोशल मीडिया पोस्‍ट के बाद अब खुद को पंजाब कांग्रेस अध्‍यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की जिम्‍मेदारी अलग कर लिया है. सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने टि्वटर में एक पत्र जारी करते हुए लिखा है, “मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुझाव देने के लिए दी गई अपनी सहमति वापस लेता हूं.Also Read - Chhattisgarh: कांग्रेस में फि‍र बढ़ा विवाद, 22 MLA हाईकमान से मिलने दिल्‍ली आए

“I withdraw my consent given for tendering suggestions to Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu,” writes Malwinder Singh Mali, Advisor to Sidhu pic.twitter.com/s8Eeg5EOkw

— ANI (@ANI) August 27, 2021