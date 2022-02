Punjab Assembly Election 2022: कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. 30 स्टार प्रचारकों की सूची में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), मनमोहन सिंह (Manmohan Singh), राहुल गांधी (Rahul gandhi), प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi), हरीश चौधरी, नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu), चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi), अंबिका सोनी, मीरा कुमार, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुनील जाखड़, प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आनंद शर्मा समेत अन्य नाम हैं. इस पर मनीष तिवारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यह दूसरी तरह से होता तो मुझे हैरानी होती. उन्होंने कहा कि इसका कारण भी जनता के सामने हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है.Also Read - Exclusive: कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्त अरूशा आलम ने पूर्व सीएम को बताया 'योद्धा', कहा- कांग्रेस में विद्रोह कुदरत का इंसाफ

I would have been surprised if it would have been the other way around . The reasons have been a Public Affair now for quite a while @ABHIJIT_LS Da. https://t.co/PVCXCweR83

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 5, 2022