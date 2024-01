Punjab: लुधियाना के खन्ना में डिवाइडर से टकराकर पलटे तेल टैंकर में लगी भीषण आग | VIDEO

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा हुआ है. लुधियाना के खन्ना में डिवाइडर से टकराकर एक तेल टैंकर पलट गया, जिसमें भीषण आग लग गई. आग लगने की वजह से ट्रैफिक रुक गया और तुरंत ही फायर टैंकर को मौके पर भेजा गया. हादसे का वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है.

#WATCH | Punjab: A massive fire broke out in Khanna, Ludhiana after an oil tanker hit a divider and overturned. pic.twitter.com/JrPrKVNmaQ

— ANI (@ANI) January 3, 2024