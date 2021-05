Punjab News: कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू व उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मंगलवार को अपने पटियाला स्थित आवास की छत पर काला झंडा लगाया तो वहीं, सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर उनकी बेटी राबिया ने भी काला झंडा लगाया. बता दें कि किसान संगठनों ने अपील की थी-उनके समर्थन में लोग घरों पर काले झंडे लगाएं और लोग कृषि बिल का पुरजोर विरोध करें. Also Read - राकेश टिकैत ने केंद्र को दिया बातचीत का प्रस्ताव, कहा- लेकिन ये वार्ता...

कांग्रेस नेता सिद्धू ने परिवार सहित दिया किसानों का साथ

अपने पटियाला आवास पर काला झंडा लगाने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्नी सहित जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा भी लगाया और किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात दोहराई. सिद्धू ने मीडिया से किसी प्रकार की बात करने से इन्कार कर दिया. बता दें कि नवजोत सिद्धू ने कल ही घोषणा की थी वह अपने आवास पर किसानों के समर्थन में काले झंडे लगाएंगे. बता दें, दिल्ली बार्डर पर किसानों के आंदोलन को छह माह पूरे हो गए हैं.

#WATCH Punjab MLA Navjot Singh Sidhu puts up a black flag at his residence in Patiala in support of farmers protesting against the three farm laws pic.twitter.com/DsfcxWd45N

— ANI (@ANI) May 25, 2021