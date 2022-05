Mohali blast, RPG Attack चंडीगढ़: पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने बीते दिनों अपने मोहाली कार्यालय (Mohali blast) में आरपीजी हमले (RPG Attack) के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) की सांठगांठ का भी खुलासा किया है. पुलिस महानिदेशक वी के भवरा ने कहा कि छठा आरोपी एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में है.Also Read - जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर के दो आतंकी ढेर, इनमें से एक ने पाकिस्तान से घुसपैठ की थी

पंजाब के DGP वी. के. भवरा ने कहा, ने कहा, घटना के पीछे की साजिश का पता लगा लिया गया है और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ का मामला सामने आया है. पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर RPG हमले में प्रमुख रूप से इंसान लखबीर सिंह लांडा की पहचान की है. यह हरिंदर सिंह रिंडा का करीबी सहयोगी है. यह तरनतारन जिले का रहने वाला है. यह 2017 में कनाडा चला गया था. इसके पाकिस्तान ISI से करीबी रिश्ते हैं.

Besides Nishan and his two contacts, one Baljinder Rambo also involved. He is also from Tarn Taran district- an AK-47 retrieved from him: Punjab DGP on Mohali blast pic.twitter.com/zmkB3pmUDD

