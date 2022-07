Moose wala Murder Case Update : पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है. एक इंटरसेप्टेड कॉल का ऑडियो सामने आया है, दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो जेल में बंद लॉरेंस और शूटर के बीच बातचीत का है, दावे के मुताबिक इस ऑडियो में शूटर ने मूसेवाला की हत्या की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई को दी थी. हालांकि इंडिया डॉट कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है, फिलहाल पंजाब पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है.Also Read - Sidhu Moose Wala’s Murder: क्या Politics ने ली सिद्धू मूसेवाला की जान ? इस वीडियो में जानें पूरी डिटेल्स

कथित बातचीत के ऑडियो का विवरण:-

Unknown (Jail)

Unknown (Jail) – Hello…हांजी… जी बोलिए

Unknown Caller – अअअअअ…बात हो सकती है…

Unknown (Jail) – हां बिलकुल हो सकती है

Unknown Caller –करवाना ज़रा…ज़रूरी है…Lawrence

Unknown (Jail) – एक मिन्ट रुको…

Unknown Caller – थोड़ा जल्दी करें..ऐसे ही ले जाएं hold पर ही

Silence….

Lawrence – Hello

Unknown Caller – मैं केहा Speaker On तो नहीं..Goldy नूं लाई phone…मेरी गल्ल सुन…बहुत-बहुत मुबारकां परा (भाई) को..

Lawrence – ठीक हो..ठीक हो..

Unknown Caller – मैं केहा ज्ञानी चढ़ा दित्ता गड्डी…

Lawrence – हैं…

Unknown Caller – ज्ञानी चढ़ा दित्ता गड्डी

Lawrence – की करता..(क्या कर दिया..)

Unknown Caller – मैं केहा ज्ञानी चढ़ा दित्ता गड्डी..मूसेवाला मार दित्ता…(मार दिया)

Lawrence – मारता…? (मार दिया)

Unknown Caller – मारता…मारता… (मार दिया)

Lawrence – okay..कट्ट दो..(काट दो)

इससे पहले बुधवार को पंजाब पुलिस ने सिंग की हत्या में शामिल दो शार्पशूटर्स को एक मुठभेड़ में मार गिराया था. दोनों की पहचान जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु के रूप में हुई थी. यह मुठभेड़ अमृतसर के बाहर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में हुई थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार बदमाश एक फार्महाउस के अंदर छिपे हुए थे और पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान करीब पांच घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही. आखिर में दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया था.