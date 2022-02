Punjab Assembly Election 2022: पंजाब चुनाव चरम पर है. वोटिंग से पहले यहां नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की बेटी राबिया सिद्धू (Rabia Sidhu) भी चुनाव प्रचार के लिए उतर आई हैं. चुनाव प्रचार के दौरान राबिया सिद्धू ने बयान दिया है. पंजाब में कांग्रेस (Congress) का सीएम पद का चेहरा न बनाये जाने के सवाल पर राबिया ने कहा कि ‘मेरे पास सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने में मुश्किलें आ ही रही हैं.’ राबिया ने यहां तक कहा कि जब तक मेरे पापा जीत नहीं जाते, तब तक वह शादी नहीं करेंगे.Also Read - वित्त मंत्री सीतारमण का कांग्रेस पर हमला, कहा- मोदी सरकार देश को UPA के 'अंधकाल' से 'अमृतकाल' में ले जाने में जुटी

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं. यहां चुनाव प्रचार करने पहुंचीं राबिया सिद्धू ने दावा किया कि चन्नी के खाते में 133 करोड़ रुपए हैं. राबिया ने कहा कि मेरे पापा ईमानदार हैं और सच के साथ खड़े हैं.

#WATCH | Punjab PCC chief Navjot S Sidhu’s daughter, Rabia Kaur Sidhu speaks on Charanjit Channi being made CM face for #PunjabElections2022

“Maybe they (high command) had some compulsion. But you can’t stop an honest man for long. Dishonest man has to eventually stop,” she says pic.twitter.com/DzzsauNMJB

— ANI (@ANI) February 11, 2022