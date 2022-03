Punjab, Congress, Navjot Singh Sidhu, Bhagwant Mann, AAP, चंडीगढ़: कांग्रेस नेता (Congress leader) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के सुर लगातार बदले हुए हैं. पंजाब (Punjab) में जब से कांग्रेस (Congress) की हार हुई है, उसी दिन से वह आप और आप नेताओं की तारीफें करने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में कांग्रेस अध्‍यक्ष पद से एक दिन पहले मांगने पर इस्‍तीफा देने वाले सिद्धू ने आज गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) ने पंजाब में माफिया विरोधी नए युग की शुरुआत (‘unfurling of new anti-Mafia era) की है और उम्मीद है कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.Also Read - Indian National Political: क्या आम आदमी पार्टी (AAP), Congress का राष्ट्रीय विकल्प बन रही है?

बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के एक दिन बाद 11 मार्च को सिद्धू ने कहा था कि लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और एक नयी नींव रखी है. मान ने एक दिन पहले बुधवार को बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

Navjot Sidhu showers praise on Bhagwant Mann, hails ‘unfurling of new anti-Mafia era’

