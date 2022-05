पंजाब कांग्रेस के अंदर का गुस्सा अब सतह पर नजर आने लगा है. सुनील जाखड़ के पार्टी छोड़ने के बाद अब नवजोत सिह सिंद्धू, जाखड़ की तरफ खड़े नजर आ रहे हैं. असंतुष्ट कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ की नाराजगी के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सुनील जाखड़ को नहीं खोना चाहिए. उन्होंने कहा कि जाखड़ पार्टी के लिए अहम संपत्ति हैं. बकौल सिद्धू किसी भी मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.’Also Read - सुनील जाखड़ ने छोड़ी कांग्रेस; बोले- चापलूसों से घिरा कांग्रेस नेतृत्व, अंबिका सोनी पर खूब भड़के

The congress should not loose #sunilkjakhar …. Is an asset worth his weight in gold …. Any differences can be resolved on the table

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 14, 2022